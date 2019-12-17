شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستمر في سلسلة نتائجه السلبية على ملاعب السويس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعثر جديد لفريق الكرة بنادي الزمالك على أحد ملاعب السويس، هذه المرة على يد طلائع الجيش وخسارة بنتيجة 3/2 في منافسات الجولة الثامنة للدوري الممتاز في مباراة احتضنها ملعب الجيش الثالث بمدينة السويس.

إخفاقات الزمالك في ملاعب المدينة الساحلية السويس باتت حكاية عشق، فلم تكن الهزيمة على يد الطلائع هي الأولى للفريق الأبيض في الألفية الجارية على ملاعب السويس بل تعددت وتنوعت على مدار القرن الحالي وهو ما نرصده في التقرير التالي.

الزمالك خسر في الموسم الماضي مباراة مهمة أمام المصري البورسعيدي بنتيجة هدفين مقابل هدف، وكانت الخسارة بمثابة بداية سقوط الفارس الأبيض وابتعاده عن صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، وهي المباراة التي احتضنها ملعب الجيش الثالث بالسويس.

وشهد ملعب الجيش الثالث بالسويس ثلاث خسائر مدوية للقلعة البيضاء في مواجهة فريق مصر للمقاصة، فكانت الأولى عبر ثنائية أحمد الشيخ في لقاء الدور الثاني للدوري موسم 2014-2015، في حين أعلن رأس أحمد سامي عن انتصار قاتل للفريق الفيومي مع الدقيقة الأخيرة من عمر مباراة الدور الثاني لموسم 2017-2018، المباراة التي تسببت في إقالة إيهاب جلال من تدريب الزمالك، كما خسر الزمالك على هذا الملعب أيضًا أمام المقاصة مباراة الدور الأول لموسم 2016-2017 بهدف حسين الشحات في مواجهة شابها لغط تحكيمي كبير.

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وفي السويس أيضًا، خسر الزمالك مباراتين أمام بتروجت، الوجه الذي غاب عن الممتاز في الموسم الجاري، الأولى كانت من صاروخ لأحمد شعبان مع الدقيقة الأخيرة من عمر لقاء الدور الأول لموسم 2007-2008، والثانية بنتيجة 4/2 بمنافسات الدوري موسم 2013-2014.

كذلك، عجز الزمالك عن الفوز على بتروجت في السويس في 4 مناسبات أخرى، إذ حسم التعادل مواجهات للفريقين في مواسم 2011-2012، و 2014-2015 و 2015-2016 وفي مستهل مشوار الفريقين بالدوري الممتاز الموسم الماضي.

وتواصلت إخفاقات الزمالك في السويس، وخسر الفريق أمام أسمنت السويس الصاعد حديثًا على الدوري المصري الممتاز في موسم 2004-2005 بلقاء الدور الأول للمسابقة بهدفين مقابل هدف.

الزمالك فقد نقطتين ثمينتين في مشواره نحو اقتناص لقب الدوري الممتاز في الموسم الماضي بتعادل دراماتيكي أمام طلائع الجيش أيضًا بهدفين لكل منهما، بعدما كان متقدمًا بثنائية نظيفة.

قمة وحيدة جمعت الأهلي والزمالك بالسويس، في لقاء الدور الثاني لموسم 2015-2016، وحسم التعادل السلبي المباراة.