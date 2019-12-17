شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 17 - 12 - 2019 والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 17 ديسمبر 2019

محمد الدمتناوي

تقام اليوم الثلاثاء 19-12-2019 عدة مباريات في مسابقات وبطولات مختلفة على مستوى العالم، أبرزها مباراة الهلال السعودي ومونتيري المكسيكي في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية.



حيث يلاقي بيراميدز نظيره الجونة في الدوري المصري.

ويلتقي الهلال السعودي أمام مونتيري المكسيكي في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية.

ويسلط لكم موقع "السعودية نيوز"، الضوء على موعد المباريات بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى القنوات الناقلة لها.

مواعيد مباريات الدوري المصري إنبي x المصري البورسعيدي، الساعة الخامسة مساءا، على قناة TIME SPORT.

بيراميدز x الجونة، الساعة السابعة والنصف مساءا، على قناة TIME SPORT.

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مواعيد مباريات كأس العالم للأندية السد x الترجي الرياضي، الساعة الرابعة والنصف عصرا بتوقيت القاهرة، الخامسة والنصف عصرا بتوقيت مكة المكرمة، على قناة beIN SPORT HD 1.

فلامينجو x الهلال، الساعة السابعة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة، الثامنة والنصف مساءا بتوقيت مكة المكرمة، على قناة beIN SPORT HD 1.

مواعيد مباريات كأس رابطة المحترفين الإنجليزية أستون فيلا x ليفربول، الساعة العاشرة إلا ربع مساءا بتوقيت القاهرة، الحادية عشر إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة، على قناة beIN SPORT HD 2.

مواعيد مباريات كأس الرابطة الفرنسية ستاد ريمس x مونبلييه، الساعة الثامنة إلا ربع مساءا بتوقيت القاهرة، التاسعة إلا ربع مساءا بتوقيت مكة المكرمة، على قناة beIN SPORT HD 1.

موناكو x ليل، الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة، الحادية عشر مساءا بتوقيت مكة المكرمة، على قناة beIN SPORT HD 1.

مواعيد مباريات الدوري الألماني فيردر بريمن x ماينز 05، الساعة السابعة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة، الثامنة والنصف مساءا بتوقيت مكة المكرمة، على قناة beIN SPORT HD 5.

بوروسيا دورتموند x لايبزيج، الساعة التاسعة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة، العاشرة والنصف مساءا بتوقيت مكة المكرمة، على قناة beIN SPORT HD 5.

أوجسبورج x فورتونا دوسلدورف، الساعة التاسعة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة، العاشرة والنصف مساءا بتوقيت مكة المكرمة، على قناة beIN SPORT HD 5.

يونيون برلين x هوفنهايم، الساعة التاسعة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة، العاشرة والنصف مساءا بتوقيت مكة المكرمة، على قناة beIN SPORT HD 5.