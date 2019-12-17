شكرا لقرائتكم مدرب الإسماعيلى يعد ثنائى الدراويش الصاعد بالمشاركة مستقبلا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عقد أدهم السلحدار مدرب الإسماعيلى جلسة مع ثنائى الفريق حازم مرسى ومدحت فقوسة ، وأكد السلحدار للثنائى الشاب أن فرصتهما قادمة فى المشاركة مع الفريق ، شريطة الاستمرار فى تقديم أفضل ما لديهم فى التدريبات. ويحرص جهاز الدراويش باستمرار على تحفيز لاعبيه باستمرار لضمان تألقهم ضمن صفوف الفريق. يخوض، عصر اليوم الثلاثاء، فريق الإسماعيلى بقيادة أدهم السلحدار مباراة ودية مع الشهداء على استاد الإسماعيلية استعداداً لمواجهة الأهلى والمحدد لها الخميس المقبل فى قمة الأسبوع التاسع بمسابقة الدورى المحلى ، ويتطلع جهاز الفريق لتجهيز جميع لاعبيه، تحسبًا للاستعانة بجهود أى منهم خلال اللقاء المنتظر.

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