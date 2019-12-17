شكرا لقرائتكم مدرب أحمال الزمالك يعلن الرحيل بعد هزيمة طلائع الجيش ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن اليوناني أنطونيو مدرب الأحمال بنادى الزمالك ، استقالته من تدريب الفريق بعد خسارة الزمالك أمام طلائع الجيش بثلاثية.

ونشر أنطونيو على الحساب الخاص به بمواقع التواصل الاجتماعى "تويتر" أنه أنهى فترة تدريبه بالزمالك اليوم .

وعلق أنطونيو على صفحتة الشخصية بمواقع التواصل قائلا: دورى في الزمالك لقد حان إلى نهايته، شكرا على حسن المعاملة خلال هذا الوقت وأتمنى لكم حظًا سعيدًا في المستقبل.

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وتغلب طلائع الجيش بقيادة طارق يحيى على الزمالك بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء امس الإثنين، على ستاد الجيش بالسويس، فى الجولة الثامنة بالدورى الممتاز، يعد اللقاء الأول الذى يخسره الأبيض تحت قيادة كارتيرون الذى تولى المسؤولية الفنية خلفا للصربى ميتشو.