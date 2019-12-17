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جدة - عمرو شويل

بث مباشر | مشاهدة مباراة إنبي والمصري فى الدوري المصري بث مباشر

يجل فريق المصرى البورسعيدى ضيفاً ثقيلاً على نظيره إنبى فى مباراة تجمع بنيهم مساء اليوم فى تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب "إستاد السويس الجديد"، فى إطار منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدورى المصرى الممتاز 2019/2020.

يحتل فريق المصرى البورسعيدى المركز الحادى عشر برصيد 7 نقاط متعادلاً فى النقاط مع نظيره إنبى الذى يحتل المركز الثانى عشر بفارق الأهداف.

بث مباشر | مشاهدة مباراة إنبي والمصري فى الدوري المصري بث مباشر

خاض المصرى البورسعيدى حتى الان 6 لقاءت فاز فى أثنين وتعادل فى مباراة أمام حرس الحدود وخسر فى ثلاثة، بينما لعب إنبى سبع مباريات فاز فى 2 وتعادل فى واحدة أمام طلائع الجيش وخسر فى أربعة.

يسعى كل من الفريقين فى تحقيق الانتصار والاعتلاء فى الجدول وتحسين مراكزهم فى بطولة الدورى المصرى، ويتطلع البورسعيدى فى التفوق على نظيره وحصد ثلاث نقاط غاليه بالنسبه له، بينما سيحاول إنبى الخروج من المباراة بنتيجة إيجابية.

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بث مباشر | مشاهدة مباراة إنبي والمصري فى الدوري المصري بث مباشر

وأعلن إيهاب جلال المدير الفنى للفريق البورسعيدى عن قائمة المختارة لخوض المباراة، التى شهدت غياب الثنائى أحمد جمعة وبهاء مجدى بسبب الإصابة، وعودة اللاعب أحمد ياسر بعد إنهائه مرحلة العلاج وشفائه بالكامل.

وجاء القائمة كالتالي: -

فى حراسة المرمي: أحمد عبد الفتاح، أحمد مسعود، محمد شحاتة.

فى خط الدفاع: إسلام أبو سليمة، كريم العراقى، أحد شوشة، عمر كمال، محمود حمد.

فى خط الوسط: فريد شوقى، عمرو موسى، حسن على، مفتاح طقطق، أحمد عادل، سعيد سيمبوريه، أحمد ياسر، إيزى إيميكا.

فى الهجوم: أوستين أموتو، محمود وادي.

بث مباشر | مشاهدة مباراة إنبي والمصري فى الدوري المصري بث مباشر

فى آخر مباراة جمعت بين الفريقين نجح المصرى البورسعيدى فى تحقيق الفوز على الآخر وانتهت المباراة بنتيجة ( 1 – 3) على ملعب "إستاد الجيش بالسويس" فى إطار منافسات بطولة الدورى المصرى الممتاز فى الموسم الماضي.