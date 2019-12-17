شكرا لقرائتكم استقرار حالة فريدة الحناوى لاعبة الطائرة بعد سقوط عمود الشبكة عليها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل إستقرت الحالة الصحية للاعبة فريق الكرة الطائرة ومنتخب الناشئات فريدة الحناوى التى تم نقلها للعناية المركزة أمس أثناء سقوط عمود الشبكة عليها فى التدريبات .
ومن المقرر أن تجرى أشعة للتأكد من سلامتها ، لا سيما و أنه تم تحديد زيارة لها من 3 إلى 4 عصرا حسب مواعيد العناية المركزة .
و كشف مصدر مقرب من فريدة على أنه فى حالة ثبوت عدم حدوث أى مضاعفات للاعبة سيسمح لها بالخروج ليلا وفقا لرؤية الطبيب .
كانت هذه تفاصيل خبر استقرار حالة فريدة الحناوى لاعبة الطائرة بعد سقوط عمود الشبكة عليها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.