شكرا لقرائتكم استقرار حالة فريدة الحناوى لاعبة الطائرة بعد سقوط عمود الشبكة عليها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل إستقرت الحالة الصحية للاعبة فريق الكرة الطائرة ومنتخب الناشئات فريدة الحناوى التى تم نقلها للعناية المركزة أمس أثناء سقوط عمود الشبكة عليها فى التدريبات .

ومن المقرر أن تجرى أشعة للتأكد من سلامتها ، لا سيما و أنه تم تحديد زيارة لها من 3 إلى 4 عصرا حسب مواعيد العناية المركزة .

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و كشف مصدر مقرب من فريدة على أنه فى حالة ثبوت عدم حدوث أى مضاعفات للاعبة سيسمح لها بالخروج ليلا وفقا لرؤية الطبيب .