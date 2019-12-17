- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم رئيس سموحة يدافع عن الحكام ويطالب بعقاب اللاعبين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد المهندس فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادي سموحة تأييده لتشديد العقوبات على اللاعبين في حالة الاعتراض على القرارات التحكيمية خلال المباريات أو أي تجاوز في حق الحكام.
وقال عامر عبر حسابه على تويتر: أؤيد تشديد العقوبات في الإعتراض علي التحكيم أو أي تجاوز في حق الحكام ولكن بشرط أن نعدل أولا (اعدلوا ثم حاسبوا).
33
وأعطى حسام حسن، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى سموحة، تعليماته للجهاز الطبى بتجهيز المصابين إلى جانب عودة الإيقافات لمباراة الزمالك والمقرر لها الجمعة المقبل.
ومن المنتظر عودة حسام حسن هداف الفريق ومحمود عزت مدافع الفريق إلى جانب محمد كوفى وكريم يحيى وأحمد أبو الفتوح، فى حين يبذل الجهاز الطبى مجهودات لتجهيز فوزى الحناوى والذى يتبقى أسبوعين للتدريبات الجماعية.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس سموحة يدافع عن الحكام ويطالب بعقاب اللاعبين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.