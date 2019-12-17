شكرا لقرائتكم رئيس سموحة يدافع عن الحكام ويطالب بعقاب اللاعبين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد المهندس فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادي سموحة تأييده لتشديد العقوبات على اللاعبين في حالة الاعتراض على القرارات التحكيمية خلال المباريات أو أي تجاوز في حق الحكام.

وقال عامر عبر حسابه على تويتر: أؤيد تشديد العقوبات في الإعتراض علي التحكيم أو أي تجاوز في حق الحكام ولكن بشرط أن نعدل أولا (اعدلوا ثم حاسبوا).

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وأعطى حسام حسن، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى سموحة، تعليماته للجهاز الطبى بتجهيز المصابين إلى جانب عودة الإيقافات لمباراة الزمالك والمقرر لها الجمعة المقبل.

ومن المنتظر عودة حسام حسن هداف الفريق ومحمود عزت مدافع الفريق إلى جانب محمد كوفى وكريم يحيى وأحمد أبو الفتوح، فى حين يبذل الجهاز الطبى مجهودات لتجهيز فوزى الحناوى والذى يتبقى أسبوعين للتدريبات الجماعية.