شكرا لقرائتكم الزمالك يُجهز الونش لموقعة زيسكو الزامبي فى دوري أبطال أفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويعاني الونش من تمزق في العضلة الخلفية تسببت في غيابه عن مباراة طلائع الجيش التي أقيمت أمس وانتهت بفوز الأخير بثلاثية مقابل هدفين في الدوري، ويغيب الونش أيضا عن مباراة سموحة المقرر لها الجمعة المقبل ضمن مباريات الجولة الـ 9 للدوري.
ويعاني الزمالك من أخطاء دفاعية تسببت في خسارته 3 مباريات في أقل من 15 يوما وهو ما ترفضه جماهير الزمالك.
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