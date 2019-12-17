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الزمالك يُجهز الونش لموقعة زيسكو الزامبي فى دوري أبطال أفريقيا

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جدة - عمرو شويل يجهز الجهاز الطبي لفريق الزمالك بقيادة محمد أسامة  محمود حمدي الونش مدافع الفريق، للمشاركة في مباراة زيسكو يونايتد الزامبي والمقرر لها 28 ديسمبر الجاري ضمن مباريات الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

 

ويعاني الونش من تمزق في العضلة الخلفية تسببت في غيابه عن مباراة طلائع الجيش التي أقيمت أمس وانتهت بفوز الأخير بثلاثية مقابل هدفين في الدوري، ويغيب الونش أيضا عن مباراة سموحة المقرر لها الجمعة المقبل ضمن مباريات الجولة الـ 9 للدوري.

 

ويعاني الزمالك من أخطاء دفاعية تسببت في خسارته 3 مباريات في أقل من 15 يوما وهو ما ترفضه جماهير الزمالك.

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