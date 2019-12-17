ماذا يفعل جيسوس أمام فرقه القديمة في اللقاء الأول؟

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جدة - بواسطة طلال الحمود - تشير الأرقام إلى أن المدرب البرتغالي جورجي جيسوس دائما ما يكسب أولى مبارياته التي يلعبها ضد الفرق التي دربها، ولم يتعرض للهزيمة إلا في مواجهتين من أصل سبعة لقاءات.

ومن المقرر أن يواجه جيسوس فريقه السابق الهلال، يوم الثلاثاء، عندما يقود فلامنغو البرازيلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وتولى صاحب الـ "65 عاما" تدريب الهلال لمدة 7 أشهر من 6 يونيو 2018 إلى 30 يناير 2019، وحقق نتائج مميزة مع الهلال خلال 20 مباراة، حيث تعادل في 3 وخسر لقاء واحدا وفاز في 16 مواجهة.

جورجي جيسوس

وبدأ جيسوس مسيرته التدريبية في 1990 وتولى تدريب العديد من الأندية داخل البرتغال، قبل أن يخوض أولى تجاربه خارج بلاده مع الهلال ومن ثم تولى تدريب فلامنغو البرازيلي في يونيو الماضي، وتمكن من تحقيق لقب كأس ليبرتادوريس والدوري البرازيلي في غضون ستة أشهر.

وبحسب الأرقام المتوفرة في موقع "ترانسفير ماركت" في الألفية الجديدة، درب عدة أندية في البرتغال بداية من أستريا أمادورا "30 يناير 2001 إلى 5 مارس 2003"، ثم فيتوريا غيماريش "8 ديسمبر 2003 حتى 10 مايو 2004"، و موريرينسي "4 إبريل 2005 لغاية 22 مايو 2005"، بعدها وقع عقدا مع ليريا من 26 سبتمبر 2005 إلى 11 مايو 2006، ثم درب فريق بيلينينسيش " 12 مايو 2006 إلى 19 مايو 2008"، و براغا " 20 مايو 2008 إلى 15 يونيو 2009"، قبل أن ينضم إلى بنفيكا البرتغالي الذي دربه خلال الفترة من 16 يونيو 2009 إلى 30 يونيو 2015، وفي الأول من يوليو 2015 وقع مع سبورتينغ لشبونة لغاية 5 يونيو 2018.

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جيسوس مع فلامنغو

وأول مباراة جمعته بفريقه السابق كانت في في 4 يناير 2004، عندما قاد فيتوريا غيماريش للفوز على استريا بهدف دون مقابل ضمن الجولة 16 للدوري البرتغالي، وكرر جيسوس تفوقه على فريقه السابق، عندما واجه فيتوريا غيماريش في أول مباراة، كان حينها مدربا لليريا، وكسب اللقاء بثلاثية دون مقابل في 5 ديسمبر 2005 ضمن الجولة 13 للدوري البرتغالي..

لكنه خسر أول مباراة يخوضها ضد فريق دربه في 3 نوفمبر 2006، عندما كان مدربا لبيلينينسيش، وذلك أمام ليريا بهدف دون مقابل.

وفي الخامس من يناير 2009، تمكن من الفوز على فريقه السابق بيلينينسيش بهدفين نظيفين ضمن الجولة الـ 13 للدوري البرتغالي، عندما كان مدربا لفريق براغا.

جيسوس عندما كان مدربا لبراغا

وتعرض للخسارة الثانية في أول مباراة يخوضها ضد فريق دربه، في 31 أكتوبر 2009، عندما كان مدربا لبنفيكا، وذلك بهدفين دون رد أمام براغا ضمن منافسات الأسبوع التاسع للدوري البرتغالي.

وفي 16 نوفمبر 2012، جمعته أول مواجهة ضد موريرينسي، عندما كان مدربا لبنفيكا، وكسبها بهدفين دون رد في كأس البرتغال.

وبعد انتقاله إلى سبورتينغ لشبونة تمكن من الفوز بلقب كأس السوبر في أول مباراة ضد فريقه السابق بنفيكا بهدف دون مقابل في التاسع من أغسطس 2015.