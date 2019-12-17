برة الملعب : مروج نديم : هوايتى عزف الموسيقى و كان نفسى أكون مصممة جرافيك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعيدا عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات، هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب اللاتي تتحقق علي أيديهن، ويظهرن من خلاله اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن. نجمة اليوم هى مروج نديم حارسة مرمى كرة اليد فى الأهلى السابقة وكان معها الحوار التالى: ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة ؟ الرسم و عزف الموسيقى . ما الأكلة التى تتميزين فى طبخها ؟ فراخ بالكارى و نجرسكو. من نجمك المفضل ؟ أسر ياسين .

مروج على البحر Advertisements من مطربك المفضل ؟ أصالة .. بحبها جدا. لو لم تكوني لاعبة كنتى تتمنى تكونى إيه ؟ دكتورة مثل ما أنا حاليا أو مصممة جرافيك. لما تتعاكسى فى الشارع .. ممكن تستخدمى العنف أم لا ؟ لو الموضوع يستاهل العنف هاستخدمه أكيد و لكن بقي العادي في المجتمع للأسف.

مروج نديم مين من نجمات السينما كنتى تتمنى تكونى مثلها ؟ بحب هند صبرى و نيلى كريم و جوليا روبرتس. بتحبى الملابس الكاجوال و لا الفورمال ؟ الكاجوال بس طبعا كل حاجه ليها وقتها.

مروج

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