شاهد فى دقيقة.. تاريخ مواجهات الأهلى والإسماعيلى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخوض فريق الأهلى مواجهة مهمة أمام نظيره الإسماعيلى فى الجولة التاسعة بالدورى الممتاز على ملعب استاد حرس الحدود بالمكس فى الإسكندرية الخميس المقبل، فى الديربى الثانى للكرة المصرية، والتى ينتظرها عشاق الفريقين لما فيها من ندية، ولا يستطيع توقع نتيجتها مهما كان مستوى الفريقين من قبل الـ90 دقيقة. وقبل هذه المواجهة المهمة يرصد ”الخليج 365” تاريخ مواجهات الأهلى والإسماعيلى فى الفيديوجراف التالى: مواجهات الفريقين: 115 مباراة فوز الأهلى: 59 لقاء Advertisements فوز الإسماعيلى: 22 مباراة التعادل: 34 مواجهة حافظ الأهلى على شباكه نظيفة أمام الإسماعيلى: 55 لقاء لم ينجح الأهلى فى زيارة شباك الإسماعيلى: 24 لقاء سجل الأهلى: 168 هدفا سجل الإسماعيلى: 94 هدفا

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