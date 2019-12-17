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استقرار حالة فريدة الحناوى لاعبة طائرة الأهلى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقرت الحالة الصحية للاعبة فريق الكرة الطائرة بالأهلى فريدة الحناوى ومنتخب الناشئات، التى تم نقلها للعناية المركزة أمس أثناء سقوط عمود الشبكة عليها فى التدريبات.

ومن المقرر أن تجرى أشعة للتأكد من سلامتها، لاسيما أنه تم تحديد زيارة لها من 3 إلى 4 عصرا حسب مواعيد العناية المركزة.

وكشف مصدر مقرب من فريدة أنه حال ثبوت عدم حدوث أى مضاعفات للاعبة سيسمح لها بالخروج ليلا وفقا لرؤية الطبيب.


فريدة الحناوى
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