- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار حالة فريدة الحناوى لاعبة طائرة الأهلى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقرت الحالة الصحية للاعبة فريق الكرة الطائرة بالأهلى فريدة الحناوى ومنتخب الناشئات، التى تم نقلها للعناية المركزة أمس أثناء سقوط عمود الشبكة عليها فى التدريبات.
ومن المقرر أن تجرى أشعة للتأكد من سلامتها، لاسيما أنه تم تحديد زيارة لها من 3 إلى 4 عصرا حسب مواعيد العناية المركزة.
وكشف مصدر مقرب من فريدة أنه حال ثبوت عدم حدوث أى مضاعفات للاعبة سيسمح لها بالخروج ليلا وفقا لرؤية الطبيب.
فريدة الحناوى
كانت هذه تفاصيل خبر استقرار حالة فريدة الحناوى لاعبة طائرة الأهلى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.