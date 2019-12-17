شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الإسماعيلى يجتمع مع حازم مرسى وفقوسة.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد أدهم السلحدار مدرب الإسماعيلى جلسة مع ثنائى الفريق حازم مرسى ومدحت فقوسة، أكد خلالها للثنائى الشاب أن فرصتهما قادمة فى المشاركة مع الفريق، شريطة الاستمرار فى تقديم أفضل ما لديهم فى التدريبات.

ويحرص جهاز الدراويش باستمرار على تحفيز لاعبيه باستمرار لضمان تألقهم ضمن صفوف الفريق.

ويخوض، عصر اليوم الثلاثاء، فريق الإسماعيلى بقيادة أدهم السلحدار مباراة ودية مع الشهداء على استاد الإسماعيلية استعداداً لمواجهة الأهلى والمحدد لها الخميس المقبل فى قمة الأسبوع التاسع بمسابقة الدورى المحلى، ويتطلع جهاز الفريق لتجهيز جميع لاعبيه، تحسبًا للاستعانة بجهود أى منهم خلال لقاء الأهلى.

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