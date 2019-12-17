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شكرا لقرائتكم خبر عن فرج عامر للجنة الحكام: "أعدلوا ثم حاسبوا" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المهندس فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادى سموحة عن تأييده لتشديد العقوبات على اللاعبين حال الاعتراض على القرارات التحكيمية خلال المباريات أو أى تجاوز فى حق الحكام.
وقال عامر عبر حسابه على تويتر: "أؤيد تشديد العقوبات فى الاعتراض على التحكيم أو أى تجاوز فى حق الحكام لكن بشرط أن نعدل أولا أعدلوا ثم حاسبوا".
ومن المنتظر عودة حسام حسن هداف الفريق ومحمود عزت مدافع الفريق إلى جانب محمد كوفى وكريم يحيى وأحمد أبو الفتوح، فى حين يبذل الجهاز الطبى مجهودات لتجهيز فوزى الحناوى والذى يتبقى أسبوعين للتدريبات الجماعية.
فرج عامر
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