شكرا لقرائتكم خبر عن محاولات لتجهيز الونش لمواجهة الزمالك وزيسكو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يسابق الجهاز الطبى لفريق الزمالك بقيادة محمد أسامة الزمن لتجهيز محمود حمدى الونش مدافع الفريق، للمشاركة فى مباراة زيسكو يونايتد الزامبى، المقرر لها 28 ديسمبر الجارى ضمن مباريات الجولة الثالثة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

ويعانى الونش من تمزق فى العضلة الخلفية تسببت فى غيابه عن مباراة طلائع الجيش التى أقيمت أمس وانتهت بفوز الأخير بثلاثية مقابل هدفين فى الدورى، ويغيب الونش أيضا عن مباراة سموحة المقرر لها الجمعة المقبل ضمن مباريات الجولة الـ 9 للدورى.

ويعانى الزمالك من أخطاء دفاعية تسببت فى خسارته 3 مباريات فى أقل من 15 يوما، وهو ما ترفضه جماهير الزمالك.