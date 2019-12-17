شكرا لقرائتكم خبر عن تغييرات بالجملة فى تشكيل المقاصة أمام طنطا بعد الهزيمة أمام الاتحاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدرس الجهاز الفنى لفريق مصر للمقاصة إجراء تغييرات عديدة داخل تشكيل الفريق عقب الخسارة أمس من الاتحاد السكندرى بثلاثية مقابل هدفين فى الجولة الثامنة للدورى.

ويأتى فى مقدمة التغييرات التى ينوى الجهاز الفنى إجراءها هو عودة محمد مسعد إلى مركز الجناح الأيمن بدلا من الوسط المدافع، وعودة كل من شريف حازم ومحمد دبش لخط الدفاع لتصحيح الأخطاء الدفاعية التي يرتكبها المدافعين فى المباريات.

كما يدرس الجهاز الفنى الدفع بأحمد عادل عبد المنعم فى مركز حراسة المرمى بدلا من محمود حمدى الذى يعانى حاليا من عدم توفيق مع الفريق.

ويحتل مصر المقاصة المركز الـ14 فى جدول الدورى برصيد 7 نقاط.