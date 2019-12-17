شكرا لقرائتكم خبر عن الكونغ فو يطلب من وزارة الرياضة إيقاف مكافأة بطولة العالم للاعب المنشطات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أرسل اتحاد الكونغ فو برئاسة محمد عاشور خطابا إلى وزارة الشباب والرياضة، يخطرهم فيه بموقف محمود عاطف لاعب المنتخب، الذى تم حرمانه من ذهبية بطولة العالم، التى حققها أكتوبر الماضى، بسبب ثبوت تعاطيه المنشطات.

وطلب الاتحاد من مسئولى وزارة الشباب و الرياضة إيقاف مكافأة بطولة العالم، التى كان مسئولى الوزارة صدقوا عليها، والمقرر أن يحصل عليها اللاعب، والتى تبلغ قيمتها 75 ألف جنيه.

ومن المقرر أن يخضع اللاعب إلى جلسة استماع، يتحدد من خلالها مدة العقوبة بخلاف سداد مبلغ 600 يورو.