شكرا لقرائتكم خبر عن وائل جمعة يستعيد ذكريات التتويج ببرونزية كأس العالم للأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعاد وائل جمعة مدافع النادى الأهلى السابق ذكريات تتويجه مع القلعة الحمراء ببرونزية كأس العالم للأندية، والتى حصل عليها الفريق الأحمر بعد أداء مشرف فى البطولة خلال نسخة عام 2006، وكتب وائل جمعة عبر حسابه الشخصى على تويتر: "صباح الذكريات الجميلة والمركز التالت فى كأس العالم للأندية باليابان زى النهاردة فى 2006 ....نتمنى رؤية الأهلي قريبا في البطولة إن شاء الله".

كان النادي الأهلي قد حجز تأشيرة التأهل لمونديال الأندية في اليابان 2006 للمرة الثانية فى تاريخه، بعدما توج بدوري أبطال أفريقيا متوفقًا على الصفاقسي التونسي خارج أرضه في إياب النهائي بهدف في الدقيقة الأخيرة عن طريق نجمه محمد ابو تريكة.

وفي الدور الأول من مونديال الأندية حقق الأهلي الفوز على حساب أوكلاند سيتي بهدفين نظيفين سجلهما الانجولي أمادو فلافيو ومحمد أبو تريكة، وفي مباراة نصف النهائي خسر المارد الاحمر من بطل ليبارتدوريس فريق انترناسيونال البرازيلي بهدفين مقابل هدف، وفي مباراة تحديد مركزي الثالث والرابع حقق الأهلي الفوز على كلوب أمريكا المكسيكي بهدفين مقابل هدف، سجل هدفي الأهلي المتألق أبو تريكة.