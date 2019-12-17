شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. الإسماعيلى يلاقى الشهداء ودياً استعداداً للأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخوض، عصر اليوم الثلاثاء، فريق الإسماعيلى بقيادة أدهم السلحدار مباراة ودية مع الشهداء على استاد الإسماعيلية استعداداً لمواجهة الأهلى، يأتى ذلك ضمن استعدادات الفريق للمباراة المرتقبة أمام الأهلى والمحدد لها الخميس المقبل فى قمة الأسبوع التاسع بمسابقة الدورى المحلى. ويتطلع جهاز الفريق لتجهيز جميع لاعبيه، تحسبًا للاستعانة بجهود أى منهم خلال اللقاء المنتظر. Advertisements وتقدم مجلس إدارة النادى الإسماعيلى برئاسة إبراهيم عثمان بخطاب رسمى لاتحاد الكرة للمطالبة بنقل مباراته مع الأهلى فى قمة منافسات الأسبوع التاسع بمسابقة الدورى الممتاز إلى ملعبه بالإسماعيلية بدلا من ملعب المكس بالإسكندرية. واستند الإسماعيلى فى مطلبه إلى أن مواجهة نادى الزمالك المقرر إقامتها بالأسبوع الــ17 وبجانب بعض المباريات الأخرى التى ستقام أمام الفرق الجماهيرية سيحضتنها ملعب الإسماعيلى.

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