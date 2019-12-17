شكرا لقرائتكم المقاولون العرب يواصل تدريباته استعداداً لمواجهة حرس الحدود فى الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويبدأ الفريق تدريباته في تمام الثالثة عصراً على أحد الملاعب الفرعية بالجبل الأخضر.
وكان وادي دجلة قد نجح في إيقاف سلسلة انتصارات المقاولون العرب التي استمرت لثلاث مباريات متتالية، بعد خسارة ذئاب الجبل أمام الفريق الدجلاوي بهدف نظيف في مباراة دور الثمانية ليتوقف رصيد المقاولون عند النقطة 16 في المركز الثاني بجدول مسابقة الدوري العام.
كان المقاولون قد خاضوا 8 مباريات حتى الآن فازوا في 5 لقاءات وتعادلوا في ومباراة واحدة وخسروا في مباراتي
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