شكرا لقرائتكم حسام البدرى يطالب بإقامة مباريات المنتخب باستاد القاهرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طلب حسام البدرى المدير الفنى للمنتخب الوطنى، من اتحاد الكرة إقامة مباريات المنتخب المقبلة سواء فى تصفيات كأس العالم 2022 أو أمم افريقيا 2021 باستاد القاهرة. وأوضح البدرى لمسئولى اللجنة الخماسية لإدارة الجبلاية أن اللعب على "ستاد الرعب" يمنح اللاعبين دفعة معنوية كبيرة بجانب حشد الجماهير خلف المنتخب لتحقيق النتائج المرجوة خلال الفترة المقبلة. Advertisements وتجرى يوم 21 يناير المقبل قرعة تصفيات كأس العالم 2022، وذلك بمقر الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"..ويترقب الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول قرعة تصفيات كأس العالم لمعرفة المنتخبات التى سيتواجد بها الفراعنة فى التصفيات الأفريقية المؤهلة لمونديال كأس العالم 2022. ويبدأ منتخب مصر أولى مبارياته بتصفيات كأس العالم فى شهر مارس ثم شهر يونيو المقبل.. وتنص لوائح الاتحاد الأفريقي على تأهل أول كل مجموعة فقط من المجموعات الـ10 على أن يتم إقامة مباراتين بين المنتخبات المتأهلة ليصعد 5 منتخبات أفريقية فقط إلى كأس العالم 2022.

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