شكرا لقرائتكم زي النهاردة.. الأهلى يحقق برونزية كأس العالم للأندية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فى مثل هذا اليوم 17 ديسمبر2006 حقق الأهلى أكبر إنجاز فى تاريخه الكروى حينما فاز ببرونزية كأس العالم للأندية والتى أقيمت باليابان بعد الفوز على كلوب أمريكا المكسيكى بهدفى محمد أبو تريكة.

وتوج الأهلى بـ دوري أبطال إفريقيا متوفقًا على الصفاقسي التونسي خارج أرضه في إياب النهائي بهدف في الدقيقة الأخيرة عن طريق نجمه محمد ابو تريكة

وذهب الأهلي لليابان للمرة الثانية فى تاريخه بعد مشاركة غير موفقة فى عام 2005 مستلحاً بعامل الخبرة، ففي الدور الأول حقق الفوز على حساب أوكلاند سيتي بهدفين نظيفين سجلهما الانجولي أمادو فلافيو ومحمد أبو تريكة، وفي مباراة نصف النهائي خسر المارد الاحمر من بطل ليبارتدوريس فريق انترناسيونال البرازيلي بهدفين مقابل هدف، وفي مباراة تحديد مركزي الثالث والرابع حقق الأهلي الفوز على كلوب أمريكا المكسيكي بهدفين مقابل هدف، سجل هدفي الأهلي المتألق أبو تريكة.

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و يحتل النادي الاهلي المركز الثاني في قائمة أكثر الفرق مشاركة في بطولة كأس العالم للأندية ، وشارك المارد الأحمر في بطولة كأس العالم للأندية "5 مرات" أعوام 2005، 2006، 2008، 2012، 2013، متساوياً مع ريال مدريد الاسباني ، و يعد الأهلى أكثر الاندية العربية والأفريقية مشاركة في بطولة كأس العالم للأندية على مدار التاريخ.