شكرا لقرائتكم لجنة تخطيط الأهلى تناقش صفقات الشتاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تعقد لجنة التخطيط بالنادي الاهلي برئاسة محسن صالح جلسة خلال الأيام المقبلة من أجل مناقشة عدة أمور خاصة بفريق الكرة يأتي في مقدمتها بحث العروض التى تلقاها النادي مؤخراً لضم أكثر من لاعب بالفريق.

وشهدت الأيام الماضية وصول عروض رسمية وشفهية للأهلي من أجل ضم عمار حمدي وصلاح محسن وصالح جمعة وعلى لطفي وغيرهم سواء على سبيل الإعارة البيع النهائي ، حيث جاءت العروض من الاتحاد وسموحة وأنبي وأندية أخرى.

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وتبحث اللجنة مصير هذه العروض بالتنسيق مع الجهاز الفني للفريق بقيادة السويسري رينيه فايلر وفقاً لأحتياجات الفريق.

ويستعد الأهلي لمباراة الاسماعيلي المقرر لها بعد غد ، الخميس، في الدوري الممتاز بإستاد المكس في الأسكندرية.