اخبار الرياضه

لجنة تخطيط الأهلى تناقش صفقات الشتاء

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم لجنة تخطيط الأهلى تناقش صفقات الشتاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تعقد لجنة التخطيط بالنادي الاهلي برئاسة محسن صالح جلسة خلال الأيام المقبلة من أجل مناقشة عدة أمور خاصة بفريق الكرة يأتي في مقدمتها بحث العروض التى تلقاها النادي مؤخراً لضم أكثر من لاعب بالفريق.

 

وشهدت الأيام الماضية وصول عروض رسمية وشفهية للأهلي من أجل ضم عمار حمدي وصلاح محسن وصالح جمعة وعلى لطفي وغيرهم  سواء على سبيل الإعارة البيع النهائي ، حيث جاءت العروض من الاتحاد وسموحة وأنبي وأندية أخرى.

 

Advertisements

وتبحث اللجنة مصير هذه العروض بالتنسيق مع الجهاز الفني للفريق بقيادة السويسري رينيه فايلر وفقاً لأحتياجات الفريق.

 

ويستعد الأهلي لمباراة الاسماعيلي المقرر لها بعد غد ، الخميس، في الدوري الممتاز بإستاد المكس في الأسكندرية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لجنة تخطيط الأهلى تناقش صفقات الشتاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا