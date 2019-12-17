شكرا لقرائتكم لجنة تخطيط الأهلى تناقش صفقات الشتاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتبحث اللجنة مصير هذه العروض بالتنسيق مع الجهاز الفني للفريق بقيادة السويسري رينيه فايلر وفقاً لأحتياجات الفريق.
ويستعد الأهلي لمباراة الاسماعيلي المقرر لها بعد غد ، الخميس، في الدوري الممتاز بإستاد المكس في الأسكندرية.
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