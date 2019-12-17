شكرا لقرائتكم المقاصة يدرس إجراء تغييرات بالتشكيل عقب الخسارة من الاتحاد السكندري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويأتي في مقدمة التغييرات التي ينوي الجهاز الفني اجراءها هو عودة محمد مسعد الي مركز الجناح الأيمن بدلا من الوسط المدافع، ومن المقرر عودة كل من شريف حازم ومحمد دبش لخط الدفاع لتصحيح الأخطاء الدفاعية التي يرتكبها المدافعين في المباريات.
كما يدرس الجهاز الفني الدفع بأحمد عادل عبد المنعم في مركز حراسة المرمي بدلا من محمود حمدي الذي يعاني من فترة عدم التوفيق مع الفريق.
يحتل مصر المقاصة المركز الـ14 فى جدول الدوري برصيد 7 نقاط.
كانت هذه تفاصيل خبر المقاصة يدرس إجراء تغييرات بالتشكيل عقب الخسارة من الاتحاد السكندري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.