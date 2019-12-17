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المقاصة يدرس إجراء تغييرات بالتشكيل عقب الخسارة من الاتحاد السكندري

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جدة - عمرو شويل يدرس الجهاز الفني لفريق مصر للمقاصة إجراء تغييرات عديدة داخل تشكيل الفريق عقب الخسارة أمس من الاتحاد السكندري بثلاثية مقابل هدفين في الجولة الثامنة للدوري.

 

ويأتي في مقدمة التغييرات التي ينوي الجهاز الفني اجراءها هو عودة محمد مسعد الي مركز الجناح الأيمن بدلا من الوسط المدافع، ومن المقرر عودة كل من شريف حازم ومحمد دبش لخط الدفاع لتصحيح الأخطاء الدفاعية التي يرتكبها المدافعين في المباريات.

 

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كما يدرس الجهاز الفني الدفع بأحمد عادل عبد المنعم في مركز حراسة المرمي بدلا من محمود حمدي الذي يعاني من فترة عدم التوفيق مع الفريق.

 

يحتل مصر المقاصة المركز الـ14 فى جدول الدوري برصيد 7 نقاط.

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