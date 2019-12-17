شكرا لقرائتكم وائل جمعة يستعد ذكريات تتويجه مع الأهلى ببرونزية كأس العالم للأندية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استعاد وائل جمعة مدافع النادي الأهلي السابق، ذكريات تتويجه مع القلعة الحمراء ببرونزية كأس العالم للأندية، والتي حصل عليها الفريق الأحمر بعد أداء مشرف في البطولة خلال نسخة عام 2006 ، وكتب وائل جمعة عبر حسابه الشخصي على تويتر:" صباح الذكريات الجميله والمركز التالت في كاس العالم للانديه باليابان زي النهارده في 2006 ....نتمنى رؤية الأهلي قريبا في البطولة إن شاء الله".

كان النادي الأهلي قد حجز تأشيرة التأهل لمونديال الأندية في اليابان للمرة الثانية فى تاريخه، بعدما توج بدوري أبطال إفريقيا متوفقًا على الصفاقسي التونسي خارج أرضه في إياب النهائي بهدف في الدقيقة الأخيرة عن طريق نجمه محمد ابو تريكة .

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وفي الدور الأول من مونديال الأندية حقق الأهلي الفوز على حساب أوكلاند سيتي بهدفين نظيفين سجلهما الانجولي أمادو فلافيو ومحمد أبو تريكة، وفي مباراة نصف النهائي خسر المارد الاحمر من بطل ليبارتدوريس فريق انترناسيونال البرازيلي بهدفين مقابل هدف، وفي مباراة تحديد مركزي الثالث والرابع حقق الأهلي الفوز على كلوب أمريكا المكسيكي بهدفين مقابل هدف، سجل هدفي الأهلي المتألق أبو تريكة.