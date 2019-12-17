شكرا لقرائتكم طلائع الجيش يستعيد خدمات مهاجمه عمرو جمال فى مباراة الجونة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستعيد فريق طلائع الجيش خدمات مهاجمه عمرو جمال فى مباراة الجونة المقبلة بعد غيابه عن مواجهة الزمالك بعد تعرضه لشد فى العضلة الخلفية بالمران الأخير الذى يسبق المباراة وفضل الجهاز الفنى بقيادة طارق يحيى عدم الاستعانة بالغزال خوفاً من تفاقم إصابته وغيابه فترة طويلة .

وتغلب طلائع الجيش بقيادة طارق يحيى على الزمالك بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء أمس الإثنين، على استاد الجيش بالسويس، فى الجولة الثامنة بالدورى الممتاز، يعد اللقاء الأول الذى يخسره الأبيض تحت قيادة كارتيرون الذى تولى المسئولية الفنية خلفا للصربى ميتشو ، وبتلك النتيجة، توقف رصيد الزمالك عند النقطة 13 ويتواجد فى المركز الرابع بجدول ترتيب الدورى، فيما ارتفع رصيد طلائع الجيش لـ7 نقاط وهو الفوز الأول له فى الدورى ويتواجد فى المركز السابع.

ويخوض فى الواحدة ظهر اليوم الثلاثاء فريق طلائع الجيش بقيادة طارق يحيى مباراة ودية مع فريق 6 أكتوبر على استاد جهاز الرياضة العسكرى استعداداً لمواجهة الجونة.

ويمنح طارق يحيى فرصة الظهور فى ودية اليوم للبدلاء والمستبعدين من مباراة الزمالك على أن يخوض اللاعبون الذين شاركوا فى مباراة الأمس تدريبات استشفائية خوفاً من الإجهاد.

ويستعد الطلائع لمواجهة الجونة المقرر لها الثانية والنصف ظهر السبت المقبل على استاد الجونة بالجولة التاسعة لمسابقة الدورى العام.