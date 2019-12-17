شكرا لقرائتكم الإسماعيلي ضد الأهلي .. رغم غيابه عن التدريبات باهر المحمدى جاهز للمباراة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف الجهاز الطبى للاسماعيلى أن باهر المحمدى كابتن الفريق جاهز لمواجهة الاهلى رغم غيابه عن تدريبات الدراويش أمس بسبب الاصابة وحصل باهر المحمدى قائد الإسماعيلى على راحة من المشاركة بمران الفريق أمس الاثنين ،وذلك لشعوره ببعض الالام فى عضلات البطن. Advertisements ولن تمنع تلك الإصابة المدافع الدولى من التواجد بقمة الأهلى المرتقبة والمقرر لها السابعة والنصف الخميس المقبل فى إطار تاسع جولات الدورى المحلى على ستاد المكس بالاسكندرية يخوض، عصر اليوم الثلاثاء، فريق الإسماعيلى بقيادة أدهم السلحدار مباراة ودية مع الشهداء على استاد الإسماعيلية استعداداً لمواجهة الأهلى ويتطلع جهاز الفريق لتجهيز جميع لاعبيه، تحسبًا للاستعانة بجهود أى منهم خلال اللقاء المنتظر.

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