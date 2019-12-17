لجنة التخطيط بالأهلى تناقش عروض الشتاء لـ"صالح وصلاح وعمار"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد لجنة التخطيط بالنادى الأهلى برئاسة محسن صالح جلسة خلال الأيام المقبلة من أجل مناقشة عدة أمور خاصة بفريق الكرة يأتى فى مقدمتها بحث العروض التى تلقاها النادى مؤخراً لضم أكثر من لاعب بالفريق. وشهدت الأيام الماضية وصول عروض رسمية وشفهية للأهلي من أجل ضم عمار حمدى وصلاح محسن وصالح جمعة وعلى لطفى وغيرهم سواء على سبيل الإعارة البيع النهائى، حيث جاءت العروض من الاتحاد وسموحة وإنبى وأندية أخرى. Advertisements وتبحث اللجنة مصير هذه العروض بالتنسيق مع الجهاز الفنى للفريق بقيادة السويسرى رينيه فايلر وفقاً لاحتياجات الفريق. ويستعد الأهلى لمباراة الإسماعيلى المقرر لها بعد غد الخميس، فى الدورى الممتاز باستاد المكس فى الإسكندرية.

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