شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة التخطيط بالأهلى تناقش عروض الشتاء لـ"صالح وصلاح وعمار" والان مع تفاصيل الخبر
وشهدت الأيام الماضية وصول عروض رسمية وشفهية للأهلي من أجل ضم عمار حمدى وصلاح محسن وصالح جمعة وعلى لطفى وغيرهم سواء على سبيل الإعارة البيع النهائى، حيث جاءت العروض من الاتحاد وسموحة وإنبى وأندية أخرى.
وتبحث اللجنة مصير هذه العروض بالتنسيق مع الجهاز الفنى للفريق بقيادة السويسرى رينيه فايلر وفقاً لاحتياجات الفريق.
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