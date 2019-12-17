شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يكشف موقف باهر المحمدى من مواجهة الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الجهاز الطبى للإسماعيلى أن باهر المحمدى كابتن الفريق جاهز لمواجهة الأهلى رغم غيابه عن تدريبات الدراويش أمس بسبب الإصابة. وحصل باهر المحمدى قائد الإسماعيلى على راحة من المشاركة بمران الفريق أمس الاثنين، وذلك لشعوره ببعض الآلام فى عضلات البطن. ولن تمنع تلك الإصابة المدافع الدولى من التواجد بقمة الأهلى المرتقبة، المقرر لها السابعة والنصف الخميس المقبل فى إطار تاسع جولات الدورى المحلى على ستاد المكس بالإسكندرية. ويخوض، عصر اليوم الثلاثاء، فريق الإسماعيلى بقيادة أدهم السلحدار مباراة ودية مع الشهداء على استاد الإسماعيلية استعداداً لمواجهة الأهلى ويتطلع جهاز الفريق لتجهيز جميع لاعبيه، تحسبًا للاستعانة بجهود أى منهم خلال اللقاء المنتظر. Advertisements

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