شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. مشاهير الكرة ولحظات خاصة مع "ولى العهد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لا أحد يستطيع أن ينكر دور الابن فى حياة والده والعكس صحيح، فإن الأب دائما يسعى إلى أن يشاهد نجله أفضل منه مستقبلا، كما أنه يجعله محور حياته منذ ولادته حتى أن يكبر ويحقق حلمه.

ونجد أن نجوم الكرة بمختلف انتماءاتها يصطحبون ولى العهد فى العديد من المناسبات أو التدريبات التى يظهرون معهم فيها.

كما وصل الأمر إلى ظهور الأبناء على السوشيال ميديا على صفحاتهم الخاصة لتعريف جماهيرهم بهم.

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ويرصد الخليج 365 لقطات لنجوم الكرة مع ولى العهد فى الصور التالية :