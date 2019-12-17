قصة صور.. مشاهير الكرة ولحظات خاصة مع "ولى العهد"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لا أحد يستطيع أن ينكر دور الابن فى حياة والده والعكس صحيح، فإن الأب دائما يسعى إلى أن يشاهد نجله أفضل منه مستقبلا، كما أنه يجعله محور حياته منذ ولادته حتى أن يكبر ويحقق حلمه.
كما وصل الأمر إلى ظهور الأبناء على السوشيال ميديا على صفحاتهم الخاصة لتعريف جماهيرهم بهم.
ويرصد الخليج 365 لقطات لنجوم الكرة مع ولى العهد فى الصور التالية :
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