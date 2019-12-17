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منتخب الاسكواش راحة 48 ساعة بعد إعفائه من دور الـ16 فى بطولة العالم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصل منتخب مصر الأول لرجال الاسكواش بقيادة أمير وجيه المدير الفنى للفراعنة على راحة لمدة 48 ساعة من المشاركة فى بطولة العالم للاسكواش المقامة حالياً فى واشنطن حتى 21 ديسمبر الجارى، بعد إعفاء مصر من دور الـ16، لينتقل المنتخب الوطنى مباشرة إلى ربع نهائى البطولة المرتقب انطلاقه بعد غد الخميس.

وكان منتخب الاسكواش قد تصدر مجموعته بعد الفوز فى المباراة الافتتاحية على منتخب أمريكا أصحاب الأرض بثلاثة أشواط نظيفة، قبل أن يكرر نفس النتيجة فى المباراة التالية أمام منتخب سويسرا، ليحسم بطاقة التأهل الأولى إلى دور الثمانية، حيث تحصل المنتخبات التى تتصدر مجموعتها على بطاقة التأهل لربع النهائى مباشرة.

وتمتلك مصر 4 ألقاب فى تاريخ المشاركة ببطولة العالم للاسكواش جاءت أعوام 1999، 2009، 2011، 2017.

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ويمثل الفراعنة فى هذه النسخة كل من على فرج لاعب وادى دجلة والمصنف الأول عالمياً، كريم عبد الجواد لاعب الأهلى والمصنف الثالث، طارق مؤمن المصنف الرابع، محمد أبو الغار المصنف الثامن، تحت القيادة الفنية لأمير وجيه مدرب الفراعنة.

 

ويترأس عاصم خليفة رئيس الاتحاد المصري للاسكواش بعثة الفراعنة في الولايات المتحدة الأمريكية كما يرافق البعثة الدكتور محمد وفائى أخصائى العلاج الطبيعى وأحمد محسن عضو مجلس الإدارة.

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