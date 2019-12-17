شكرا لقرائتكم خبر عن الشركة المنفذة لتقنية الـvar فى دورى أبطال أوروبا تعرض خدماتها على الجبلاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مسئولو اتحاد الكرة، عن أن من بين الشركات المتقدمة للحصول على حقوق تطبيق تقنية حكم الفيديو في مصر، الشركة التي تتواجد فى دوري أبطال أوروبا للموسم الجاري وأيضًا الشركة التي تدير تقنية الـvar في الدوري الإنجليزي الحالي والشركة المنظمة للدوري الإسباني وأيضًا الشركة التي طبقت حكم الفيديو في دور الـ8 لكأس الأمم الأفريقية للكبار التي استضافتها مصر في يونيو ويوليو الماضيين وجميع هذه الشركات مميزة وتمتلك خبرة وإمكانيات كبيرة مضيفًا أنه من المرجح أن يتم اختيار اسم الشركة نهاية الأسبوع الجاري.

ويفاضل اتحاد الكرة بين 12 شركة عالمية لتطبيق تقنية الفيديو في الدوري المصري، ويسابق اتحاد الكرة الزمن لتنفيذ التقنية بداية من الدور الثاني.

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وأكد مسئولو اتحاد الكرة أن تطبيق تقنية الفيديو في الكرة المصرية أصبح أمرًا حتميًا وقريب بعد الانتهاء من معظم الخطوات المهمة وستكون مصر أول دولة أفريقية تطبق الـvar بالكامل في جميع مبارياتها وسبتم تحديد الموعد النهائي لتطبيق تقنية حكم الفيديو خلال أيام معدودة.