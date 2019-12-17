رياضة | تشكيل ريال مدريد المتوقع ضد برشلونة في الكلاسيكو

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يصطدم نادي ريال مدريد بنظيره برشلونة غدًا الأربعاء على ملعب كامب نو في مباراة الكلاسيكو المؤجلة من الجولة العاشرة ف الدوري الإسباني.

ويعود الويلزي جاريث بيل إلى التشكيل الأساسي لكتيبة زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد في الكلاسيكو

تشكيل ريال مدريد المتوقع ضد برشلونة في الكلاسيكو

حراسة المرمى: كورتوا

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خط الدفاع: ميندي – راموس – فاران – كارفاخال.

خط الوسط: كاسيميرو – كروس – إيسكو – فالفيردي

خط الهجوم: جاريث بيل – كريم بنزيما.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 35 نقطة، بالتساوي مع برشلونة المتصدر.