اخبار الرياضه

رياضة | تشكيل ريال مدريد المتوقع ضد برشلونة في الكلاسيكو

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تشكيل المتوقع ضد في الكلاسيكو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يصطدم نادي ريال مدريد بنظيره برشلونة غدًا الأربعاء على ملعب كامب نو في مباراة الكلاسيكو المؤجلة من الجولة العاشرة ف .

 

ويعود الويلزي جاريث بيل إلى التشكيل الأساسي لكتيبة زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد في الكلاسيكو

 

تشكيل ريال مدريد المتوقع ضد برشلونة في الكلاسيكو

 

حراسة المرمى: كورتوا

Advertisements

 

خط الدفاع: ميندي – راموس – فاران – كارفاخال.

 

خط الوسط: كاسيميرو – كروس – إيسكو – فالفيردي

 

خط الهجوم: جاريث بيل – كريم بنزيما.

 

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 35 نقطة، بالتساوي مع برشلونة المتصدر.

Advertisements

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا