رياضة | كوتينهو يثير أزمة في برشلونة بسبب بايرن ميونيخ

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كوتينهو يثير أزمة في برشلونة بسبب بايرن ميونيخ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يريد نادي بايرن ميونيخ الألماني الحصول على خدمات النجم البرازيلي فليب كوتينهو بشكل دائم ، والذي يلعب لصفوفه على سيبل الاعارة لمدة موسم.

خلال نافذة الانتقالات الصيفية ، فاز بايرن بسباق متنازع عليه لتأمين صفقة قرض لمدة موسم للاعب خط وسط برشلونة.

منذ وصوله قبل بدء الموسم ، ساهم كوتينهو بسبعة أهداف وسبع تمريرات من 19 مباراة في الدوري الألماني ودوري أبطال أوروبا.

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بعد أن تألق البرازيلي مع فيردر بريمن يوم السبت ، نقلت صحيفة "الميرور" البريطانية عن زميله ديفيد ألابا قوله: "إذا شاهدت المباراة اليوم ، فعلينا أن نشتريه ، أليس كذلك؟"

وأضاف روبرت ليفاندوفسكي: "كان من الرائع كيف فعل ذلك اليوم. نحن بحاجة إلى هذا النوع من اللاعبين. أنا سعيد حقًا لأنه أظهر ما يمكنه القيام به."

ومع ذلك ، فمن غير الواضح ما إذا كان بايرن لديه الأموال اللازمة للتوقيع على كوتينهو ، الذي تبلغ قيمته 100 مليون جنيه إسترليني.