رياضة | الشيخ محمد عمار لـ "للفجر الرياضي": ليس لي علاقة بالسحر في نادي المالية قرأت القرآن فقط وأتمنى رؤية محمد صلاح

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الشيخ محمد عمار لـ "للفجر الرياضي": ليس لي علاقة بالسحر في نادي المالية قرأت القرآن فقط وأتمنى رؤية محمد صلاح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح الشيخ محمد عمار للفجر الرياضي بأنه قام بزيارة ملعب المالية بعد دعوة مجلس الإدارة لقراءة القرآن بعد تعثر الفريق في النتائج بالفترة الأخيرة في دوري القسم الثاني، وقال بأنه علم منهم عن وجود السحر داخل الملعب وأيضا المدير التنفيذي وعضو مجلس الإدارة هم من وجدوا السحر داخل النادي.

لكن لم أجد سحرا وليس لي علاقة بذلك، لقد قرأت أكثر من آية قرآنية لإبطال السحر ولأعطاء الثقة لديهم، لأن السحر ذكر في القرآن ولكن كل شيء بإرادة الله.

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وتابع تقدمت لهم بالنصيحة ووجدت اللاعبين في حالة خوف فكان ردي، وماهم بضارّين به من أحد إلا باذن الله، لا تخافوا لا بد أن تجتهدوا ولا تنظروا لأي شيء سلبي، لا أعتقد أحد سيتأثر بعمل سحر فكل شيء بإرادة الله.

ووضح بأن شيخ أخر قال لأعضاء النادي عندكم سحر والجميع ظن بأنني من وجدت السحر، الأهالي في قريتي غضبوا بمعرفتهم أنني لي في أعمال السحر وأنا ذهبت فقط لمساعدتهم فكل لاعبي الكرة أصدقائي، الجميع يعشق محمد صلاح وأنا شخصيا أتمني رؤيته.

وكان جلال أبو عوف رئيس مجلس إدارة نادي مالية كفر الزيات قد صرح قبل ذلك بأنهم وجدوا عمل سحري داخل الملعب وآخر أمام فرقة ملابس اللاعبين، وقام بإخراجه هو ونائبه علاء الدرش وعمال النادي.