رياضة | تغييرات في تشكيل ريال مدريد ضد برشلونة بالكلاسيكو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تغييرات في تشكيل ريال مدريد ضد برشلونة بالكلاسيكو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلعب نادي ريال مدريد ضد برشلونة غدًا الأربعاء على ملعب كامب نو في مباراة الكلاسيكو المؤجلة من الجولة العاشرة ف الدوري الإسباني.

ووفقًا لبرنامج "الشيرنجيتو" الإسباني، فإن عودة الويلزي جاريث بيل إلى التشكيل الأساسي هي أبرز التغييرات التي ينوي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، إجراءها في التشكيل الخاص بالكلاسيكو.

تشكيل ريال مدريد المتوقع ضد برشلونة في الكلاسيكو

حراسة المرمى: كورتوا

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خط الدفاع: ميندي – راموس – فاران – كارفاخال.

خط الوسط: كاسيميرو – كروس – إيسكو – فالفيردي

خط الهجوم: جاريث بيل – كريم بنزيما.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 35 نقطة، بالتساوي مع برشلونة المتصدر.