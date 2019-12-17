اونلاين | شووت SADD: بث مباشر مباراة الترجي ضد السد bein NOW كورة لايف 7SRY رابط الترجي ضد السد YALLAKora

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يلا شوت مشاهدة بث مباشر مباراة الترجي ضد السد مباراة الترجي والسد بث مباشر، حيث يدخل فريق السد مباراته المقبلة أمام نظيره فريق الترجي الرياضي، وهم لم يعرف طعم الخسارة على الإطلاق سوى في مباراتين فقط لا غير من أصل آخر 5 مباريات خاضها في الفترة الماضية، وفي مقابل ذلك نجح فريق السد في تحقيق الانتصار في مباراتين أيضاً، بينما سقط فريق السد في فخ التعادل في مباراة واحدة فقط لا غير.