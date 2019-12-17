اونلاين | شووت SADD: بث مباشر مباراة السد القطري وهينجين bein NOW كورة لايف 7SRY رابط السد اليوم جوول بين سبورت YALLAKora

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مباراة الترجي والسد بث مباشر، حيث يدخل فريق السد مباراته المقبلة أمام نظيره فريق الترجي الرياضي، وهم لم يعرف طعم الخسارة على الإطلاق سوى في مباراتين فقط لا غير من أصل آخر 5 مباريات خاضها في الفترة الماضية، وفي مقابل ذلك نجح فريق السد في تحقيق الانتصار في مباراتين أيضاً، بينما سقط فريق السد في فخ التعادل في مباراة واحدة فقط لا غير.

السد كان يشارك بصفته بطل الدوري القطري، وقد تمكن من الفوز في أول مباراة على هينجين سبورت بثلاثة أهداف مقابل هدف، لكنه عجز عن تخطي مونتيري وبالتبعية لا يصل إلى نصف النهائي حيث ينتظره ليفربول، والذي سيلتقي بعد هذه النتيجة بالفريق المكسيكي. ومن الناحية التهديفية في آخر 5 مباريات خاضها فريق السد في الفترة الماضية، نجح فريق السد في تسجيل ستة عشر هدفاً في شباك منافسيه، وفي مقابل ذلك استقبلت شباك فريق السد عشرة أهداف في مرماه.