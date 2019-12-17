اونلاين | رابط hd مشاهدة مباراة السد القطري والترجي يلا شوت | مباراة السد والترجي مباشر hd | بث مباراة السد والترجي

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لايف مباراة الترجي والسد مباشر، حيث يدخل فريق الترجي الرياضي مباراته المقبلة أمام نظيره فريق السد، وهو لم يعرف طعم الخسارة على الإطلاق سوى في مباراتين فقط لا غير من أصل آخر 5 مباريات خاضها في الفترة الماضية، وفي مقابل ذلك نجح فريق الترجي الرياضي في تحقيق الانتصار في مباراتين أيضاً، بينما سقط فريق الترجي الرياضي في فخ التعادل في مباراة واحدة فقط لا غير.

ومن الناحية التهديفية في آخر 5 مباريات خاضها فريق الترجي الرياضي في الفترة الماضية، نجح فريق الترجي الرياضي في تسجيل أربعة أهداف في شباك منافسيه، وفي مقابل ذلك استقبلت شباك فريق الترجي الرياضي هدفين فقط لا غير في مرماه. ويدخل المدرب معين الشعباني هذه المباراة بتشكيلة من المتوقع أن تكون كالتالي: معز بن شريفية / سامح الدربالي / محمد أمين اليعقوبي / خليل شمام / إلياس شتي / فوسيني كوليبالي / بونسو كوامي / عبد الرؤوف بن غيث / أنيس البدري / حمدو المصري / إبراهيم واتارا.