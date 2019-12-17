اونلاين | «كورة لايف» مشاهدة مباراة السد القطري والترجي بث مباشر FIL GOAL رابط ماتش السد القطري PLUS بدون تقطيع NOW

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مشاهدة بث مباشر مباراة الترجي السد الثلاثاء 17/12/2019 في كأس العالم للأندية، حيث يصطدم فريق الترجي الرياضي التونسي مع فريق السد القطري في مباراة تحديد المركز الخامس والسادس في بطولة كأس العالم للأندية

وخسر كلا الفريقان الدور ربع النهائي من عمر البطولة وعجز السد القطري عن تحقيق الإنجاز، وتلقى هزيمة من مونتيري المكسيكي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الدور الثاني من منافسات كأس العالم للأندية التي تحتضنها العاصمة القطرية الدوحة في هذه الأيام..