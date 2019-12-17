شكرا لقرائتكم الأهلي يرسل عرضا رسميا للوزيرن السويسري لشراء النيجيري ايليكي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أرسل مسئولو النادي الأهلي عرضاً رسمياً للوزيرن السويسري لشراء النيجيري ايليكي لتدعيم هجوم الفريق الأحمر، ليصبح ثاني الصفقات الحمراء حال التوصل لاتفاق مادي بشأن شرائه، ليلتحق في وقتها بمحمود عبد المنعم كهربا أول الصفقات الشتوية الحمراء.,

وعرض مسئولو الأهلي على لوزيرن مبلغ 2 مليون دولار بجانب إعارة الأنجولي جيرالدو لمدة موسم، وهو الأمر الذي سيمثل نجاحاً كبيراً للأهلي، خاصة وأن قيد ايليكي يستلزم تسويق واحد من الخماسي الأجنبي المقيد في قائمة الفريق ومنهم جيرالدو.

Advertisements

ورشح رينيه فايلر المدير الفني للأهلي ايليكي على إدارة ناديه، خاصة وأنه سبق وأشرف على تدريبه اثناء توليه المسئولية الفنية للفريق السويسري قبل انتقاله لتدريب الأهلي.

وطلب لوزيرن في المفاوضات المبدئية الحصول على مبلغ 3 ملايين دولار للاستغناء عن ايليكي ، وهو المبلغ الذى يفوق ميزانية الأهلى الموضوعة لملف المهاجم الأجنبى، ومن المقرر أن يسافر مندوب أهلاوي لسويسرا للدخول في مفاوضات مباشرة حول ضم اللاعب