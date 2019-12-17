شكرا لقرائتكم بعد ثلاثية الزمالك .. طلائع الجيش يستعد للجونة بودية 6 أكتوبر اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يخوض فى الواحدة ظهر اليوم الثلاثاء فريق طلائع الجيش بقيادة طارق يحيى مباراة ودية مع فريق 6 أكتوبر على ستاد جهاز الرياضة العسكرى استعداداً لمواجهة الجونة.

ويمنح طارق يحيى فرصة الظهور فى ودية اليوم للبدلاء والمستبعدين على أن يخوض اللاعبين الذين شاركوا فى مباراة الزمالك أمس تدريبات استشفائية خوفاً من الاجهاد.

ويستعد الطلائع لمواجهة الجونة المقرر لها الثانية والنصف ظهر السبت المقبل على ستاد الجونة بالجولة التاسعة لمسابقة الدوري العام .

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وتغلب طلائع الجيش بقيادة طارق يحيى على الزمالك بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء أمس الإثنين، على استاد الجيش بالسويس، فى الجولة الثامنة بالدورى الممتاز، يعد اللقاء الأول الذى يخسره الأبيض تحت قيادة كارتيرون الذى تولى المسئولية الفنية خلفا للصربى ميتشو.

وبتلك النتيجة، توقف رصيد الزمالك عند النقطة 13 ويتواجد فى المركز الرابع بجدول ترتيب الدورى فيما ارتفع رصيد طلائع الجيش لـ7 نقاط وهو الفوز الأول له فى الدورى ويتواجد فى المركز السابع