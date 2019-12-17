شكرا لقرائتكم بعد ثلاثية الزمالك .. طلائع الجيش يستعد للجونة بودية 6 أكتوبر اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويستعد الطلائع لمواجهة الجونة المقرر لها الثانية والنصف ظهر السبت المقبل على ستاد الجونة بالجولة التاسعة لمسابقة الدوري العام .
وبتلك النتيجة، توقف رصيد الزمالك عند النقطة 13 ويتواجد فى المركز الرابع بجدول ترتيب الدورى فيما ارتفع رصيد طلائع الجيش لـ7 نقاط وهو الفوز الأول له فى الدورى ويتواجد فى المركز السابع
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