شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة: الشركة المسؤلة عن دوري ابطال اوروبا بين الشركات المتقدمة للحصول علي حقوق تقنية الفار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مسئولو اتحاد الكرة ، أن من بين الشركات المتقدمة للحصول علي حقوق تطبيق تقنية حكم الفيديو في مصر ، الشركة التي تتواجد في دوري أبطال أوروبا للموسم الجاري وأيضا الشركة التي تدير تقنية الvar في الدوري الاتجليزي الحالي والشركة المنظمة للدوري الاسباني وايضا الشركة التي طبقت حكم الفيديو في دور ال8 لكأس الأمم الإفريقية للكبار التي استضافتها مصر في يونيو ويوليو الماضيين وجميع هذه الشركات مميزة وتمتلك خبرة وامكانيات كبيرة مضيفا انه من المرجح ان يتم اختيار اسم الشركة نهاية الاسبوع الجاري.

ويفاضل اتحاد الكرة بين 12 شركة عالمية لتطبيق تقنية الفيديو فى الدورى المصرى، ويسابق اتحاد الكرة الزمن لتنفيذ التقنية بداية من الدور الثانى.

وأكد مسئولو اتحاد الكرة ان تطبيق تقنية الفيديو في الكرة المصرية اصبح أمر حتمي وقريب بعد الانتهاء من معظم الخطوات الهامة وستكون مصر أول دولة أفريقية تطبق الvar بالكامل في جميع مبارباتها وسبتم تحديد الموعد النهائي لتطبيق تقنية حكم الفيديو خلال ايام معدودة.

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