شكرا لقرائتكم الإسماعيلي ضد الأهلي .. الدراويش يستعدون للشياطين الحمر بودية الشهداء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يخوض عصر اليوم الثلاثاء فريق الاسماعيلى بقيادة أدهم السلحدار مباراة ودية مع الشهداء على ستاد الاسماعيلية استعداداً لمواجهة الاهلى . يأتى ذلك ضمن استعدادات الفريق للمباراة المرتقبة أمام الأهلى والمحدد لها الخميس المقبل فى قمة الأسبوع التاسع بمسابقة الدورى المحلى. ويتطلع جهاز الفريق لتجهيز جميع لاعبيه، تحسبًا للاستعانة بجهود أى منهم خلال اللقاء المنتظر. Advertisements وتقدم مجلس إدارة النادى الإسماعيلى برئاسة إبراهيم عثمان بخطاب رسمى لاتحاد الكرة للمطالبة بنقل مباراته مع الأهلى فى قمة منافسات الأسبوع التاسع بمسابقة الدوري الممتاز إلى ملعبه بالإسماعيلية بدلا من ملعب المكس بالإسكندرية. واستند الإسماعيلى فى مطلبه إلى أن مواجهة نادى الزمالك والمقرر إقامتها بالأسبوع الــ17 وبجانب بعض المباريات الآخرى التى ستقام أمام الفرق الجماهيرية سيحضتنها ملعب الإسماعيلى.

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