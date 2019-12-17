شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يجتمع مع جهاز المنتخب الاولمبي للاستعداد لاولمبياد طوكيو 2020 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعقد مجلس إدارة اتحاد الكرة، اجتماعا مع الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأوليمبي بقيادة شوقي غريب مطلع الأسبوع المقبل من أجل الاستعدادات لاوليمبياد طوكيو 2020 .

ويشهد الاجتماع الحديث عن المعسكرات والوديات التي سيخوضها الفراعنة الصغار الي جانب الحديث عن تعديل مرتبات الجهاز الفنى للمنتخب بما يتناسب مع حكم الإنجاز الذي تحقق بالتأهل للاوليمبياد والفوز ببطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة التي استضافتها مصر خلال الفترة من 8 الي 22 نوفمبر الماضي.

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وتدرس اللجنة الخماسية باتحاد الكرة إقامة حفل تكريم المنتخب الأولمبى فى شهر يناير المقبل بحيث يتم تجميع كل اللاعبين والجهاز الفنى للفراعنة بقيادة شوقى غريب.

وقرر اتحاد الكرة ، إقامة حفل تكريم لمنتخب مصر الأوليمبي بعد التأهل الرسمي إلى اوليمبياد طوكيو 2020 التى تقام فى يوليو المقبل بجانب حصد بطولة أمم افريقيا تحت 23 سنة لاول مرة فى التاريخ ، وتقديراً للفريق بعد المستوى الجيد الذى قدموه فى البطولة التى أقيمت بمصر فى الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر الماضى بمشاركة 8 منتخبات من أقوى فرق القارة وهي مصر وغانا والكاميرون ومالي و نيجيريا و جنوب أفريقيا وكوت ديفوار وزامبيا.