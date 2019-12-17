شكرا لقرائتكم اليوم .. بيراميدز يواجه الجونة في الدفاع الجوي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يواجه بيراميدز نظيره الجونة فى تمام السابعة والنصف مساء اليوم الثلاثاء على ستاد الدفاع الجوى ضمن منافسات الجولة الثامنة لمسابقة الدوري العام فى مواجهة يدخلها الفريق السماوى بحثاً عن الفوز بعد تلقيه أول هزيمة فى المسابقة بالجولة الماضية أمام الزمالك بهدفين دون رد وعلى نفس الوتيرة تلقى الجونة هزيمة قاسية من انبى برباعية مقابل هدف فى إطار نفس الجولة.

ويحتل بيراميدز المركز الخامس برصيد 12 نقطة بعد أن لعب 7 مباريات فاز فى 3 وتعادل فى مثلهم وخسر لقاء وحيد وسجل لاعبيه 13 هدفاً وتلقت شباكه 9 اهداف فيما يحتل الجونة المركز السابع عشر برصيد 4 نقاط بعد أن لعب 7 مباريات فاز فى لقاء وتعادل فى مثله وخسر 5 مباريات وسجل لاعبيه هدفين وتلقت شباكه 12 هدفاً .

Advertisements

ويسعى الفرنسى ديسابر المدير الفنى لبيراميدز لخطف النقاط الثلاث لمواجهة شبح النتائج المتراجعة فى المسابقة المحلية هذا الموسم بخلاف الاداء الرائع ببطولة الكونفدرالية ويبدو التشكيل المتوقع لبيراميدز أمام الجونة مكون من : " أحمد الشناوي ، رجب بكار، عبدالله بكري، علي جبر، أحمد أيمن منصور ، عماد نبيل "دونجا"، محمد فتحي، عمر جابر ، محمد فاروق، إسلام عيسى، إيريك تراوري" .

فى المقابل تعد مباراة اليوم هى الظهور الاول لرضا شحاته مديراً فنياً للجونة بشكل مؤقت بعد قرار إدارة النادى بفسخ التعاقد مع الصربى نيبوشا بعد رباعية انبى وتأخر وضع الفريق فى جدول المسابقة لذا سوف يسعى لتصحيح الصورة فى لقاء اليوم ويبدو التشكيل المتوقع للجونة فى هذه المباراة مكون من : "عمر رضوان ، باسم علي، محمد نجيب، خالد صبحي، جوزيف جوناثان ، أحمد حمدي، أكرم توفيق، محمد ليلة، محمود شبراوي ، محمد ناجي "جدو"، أحمد ياسر ريان".