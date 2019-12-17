شكرا لقرائتكم الفحوصات الطبية لمحمود كهربا تؤكد سلامته بشكل كامل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أثبتت الفحوصات الطبية التي أجراها محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلي الجديد سلامته بشكل كامل، لتستقر الإدارة الحمراء على قيده في القائمتين المحلية والإفريقية، عقب الحصول على توقيعه رسمياً لمدة 4 سنوات ونصف في صفقة انتقال حر.

وفسح كهربا عقده مع أفيش البرتغالي بعد دفع قيمة الشرط الجزائي الذي كان مدوناً في عقده والذي بلغت قيمته 400 الف دولار، وهو المبلغ الذي سيحصل عليه اللاعب من الأهلي بعد الاتفاق على ذلك قبل التوقيع، بجانب حصوله على 9 ملايين جنيه سنوياً في الوقت الذي أتفق الطرفان على تحمل كهربا لقيمة أي غرامة يتم فرضها عليه من قبل لجنة المنازعات في الاتحاد الدولي "فيفا" على خلفية أزمته مع ناديه السابق الزمالك، والذي رحل عنه وانتقل لأفيش البرتغالي من خلال استخراج بطاقة مؤقته قبل أن يستقر به الحال في الأهلي.