شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يجتمع بشوقى غريب الأسبوع المقبل لمناقشة برنامج طوكيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد مجلس إدارة اتحاد الكرة، اجتماعًا مع الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأوليمبي بقيادة شوقي غريب مطلع الأسبوع المقبل من أجل الاستعدادات لأوليمبياد طوكيو 2020.

ويشهد الاجتماع الحديث عن المعسكرات والوديات التي سيخوضها الفراعنة الصغار إلى جانب الحديث عن تعديل مرتبات الجهاز الفنى للمنتخب بما يتناسب مع حكم الإنجاز الذي تحقق بالتأهل للأوليمبياد والفوز ببطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة التي استضافتها مصر خلال الفترة من 8 لـ22 نوفمبر الماضي.

وتدرس اللجنة الخماسية باتحاد الكرة إقامة حفل تكريم المنتخب الأولمبى فى شهر يناير المقبل بحيث يتم تجميع كل اللاعبين والجهاز الفنى للفراعنة بقيادة شوقى غريب.

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وقرر اتحاد الكرة إقامة حفل تكريم لمنتخب مصر الأولمبي بعد التأهل الرسمي إلى أوليمبياد طوكيو 2020 التى تقام فى يوليو المقبل بجانب حصد بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة لأول مرة فى التاريخ، وتقديرًا للفريق بعد المستوى الجيد الذى قدموه فى البطولة التى أقيمت بمصر فى الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر الماضى بمشاركة 8 منتخبات من أقوى فرق القارة وهي مصر وغانا والكاميرون ومالي ونيجيريا وجنوب أفريقيا وكوت ديفوار وزامبيا.