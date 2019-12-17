شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز "الجريح" يستدرج الجونة فى الظهور الأول لـ رضا شحاتة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواجه بيراميدز نظيره الجونة فى تمام السابعة والنصف مساء اليوم الثلاثاء على استاد الدفاع الجوى ضمن منافسات الجولة الثامنة لمسابقة الدوري العام فى مواجهة يدخلها الفريق السماوى بحثًا عن الفوز بعد تلقيه أول هزيمة فى المسابقة بالجولة الماضية أمام الزمالك بهدفين دون رد وعلى نفس الوتيرة تلقى الجونة هزيمة قاسية من إنبى برباعية مقابل هدف فى إطار نفس الجولة.

ويحتل بيراميدز المركز الخامس برصيد 12 نقطة بعد أن لعب 7 مباريات فاز فى 3 وتعادل فى مثلها وخسر لقاء وحيد وسجل لاعبوه 13 هدفًا وتلقت شباكه 9 أهداف فيما يحتل الجونة المركز السابع عشر برصيد 4 نقاط بعد أن لعب 7 مباريات فاز فى لقاء وتعادل فى مثله وخسر 5 مباريات وسجل لاعبوه هدفين وتلقت شباكه 12 هدفًا.

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ويسعى الفرنسى ديسابر المدير الفنى لبيراميدز لخطف النقاط الثلاث لمواجهة شبح النتائج المتراجعة فى المسابقة المحلية هذا الموسم بخلاف الأداء الرائع ببطولة الكونفدرالية ويبدو التشكيل المتوقع لبيراميدز أمام الجونة مكون من: "أحمد الشناوي، رجب بكار، عبدالله بكري، علي جبر، أحمد أيمن منصور، عماد نبيل "دونجا"، محمد فتحي، عمر جابر، محمد فاروق، إسلام عيسى، إيريك تراوري".

فى المقابل تعد مباراة اليوم هى الظهور الأول لـ رضا شحاتة مديرًا فنيًا للجونة بشكل مؤقت بعد قرار إدارة النادى بفسخ التعاقد مع الصربى نيبوشا بعد رباعية إنبى وتأخر وضع الفريق فى جدول المسابقة لذا سوف يسعى لتصحيح الصورة فى لقاء اليوم ويبدو التشكيل المتوقع للجونة فى هذه المباراة مكون من: "عمر رضوان، باسم علي، محمد نجيب، خالد صبحي، جوزيف جوناثان، أحمد حمدي، أكرم توفيق، محمد ليلة، محمود شبراوي، محمد ناجي "جدو"، أحمد ياسر ريان".