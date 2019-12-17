أنشيلوتي يتوصل إلى "اتفاق مبدئي" لتدريب إيفرتون









اسماء السيد - أفادت شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية الاثنين ان المدرب الايطالي كارلو انشيلوتي توصل الى "اتفاق مبدئي" لتولي مهام منصب المدير الفني لنادي ايفرتون الانكليزي عقب اقالته الاسبوع الماضي من نابولي.

وصل أنشيلوتي الى مدينة ليفربول في وقت سابق من الاثنين، وسط تقارير من "سكاي" تفيد أن المحادثات بين الطرفين "تطورت بشكل لافت".

وأقيل أنشيلوتي الذي خلفه "تلميذه" جينارو غاتوزو في الجهاز الفني للفريق الجنوبي، مساء الثلاثاء الفائت إثر النتائج المخيبة في الدوري المحلي، رغم بلوغه في الأمسية ذاتها ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا بفوزه العريض برباعية نظيفة على غنك البلجيكي في الجولة السادسة الاخيرة.

ومن المتوقع أن يخلف أنشيلوتي البالغ 60 عاما البرتغالي ماركو سيلفا في ملعب "غوديسون بارك" عقب اقالة الاخير في 5 كانون الاول في أعقاب الخسارة القاسية بنتيجة 2-5 في "دربي" المدينة أمام الغريم ليفربول متصدر الترتيب، ليتولى مهامه بشكل موقت الاسكتلندي دنكان فيرغوسون.

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واذا ما حصل ذلك، سيتولى مدرب ميلان السابق مهام ناد انكليزي للمرة الثانية في مسيرته الحافلة بعد أن أشرف على تشلسي بين عامي 2009 و2011 حقق خلالهما الثنائية المحلية (الدوري والكأس) في موسمه الاول مع النادي اللندني.

وأشار ايفرتون في بيان الاثنين الى أن "فيرغوسون سيبقى في مهامه لمباراة ايفرتون مساء الاربعاء في الدور ربع النهائي من +كاراباو كاب+ (كأس الرابطة الانكليزية) امام (ضيفه) ليستر سيتي".

وحقق فيرغوسون نتائج مميزة منذ تعيينه مدربا موقتا، إذ أسقط تشلسي في عقر داره بنتيجة 3-1 في المرحلة 16 من الـ "برمير ليغ" قبل أن يفرض التعادل على مضيفه مانشستر يونايتد في "أولد ترافورد" 1-1 الاحد.

ويعد أنشيلوتي من أبرز المدربين على الساحة الأوروبية، وتولى تدريب نابولي في صيف 2018، بعد مسيرة أشرف خلالها على أندية كبرى في القارة، أبرزها يوفنتوس وميلان في إيطاليا، وريال مدريد الإسباني، وباريس سان جرمان الفرنسي، وتشلسي وبايرن ميونيخ الألماني.

وأحرز المدرب المخضرم سلسلة ألقاب في مسيرته، أبرزها لقب مسابقة دوري الأبطال ثلاث مرات (مرتان مع ميلان ومرة مع ريال مدريد).